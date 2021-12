News Juve / Elkann furioso: possibile rivoluzione totale in arrivo

La Juventus sta attraversando un periodo incredibilmente negativo, per distacco il peggior momento degli ultimi dieci anni. La totale crisi di risultati della squadra viaggia in parallelo con i problemi che sta avendo la società fuori dal campo . Le difficoltà economiche e l'inchiesta sul mercato degli ultimi anni rischiano di mettere in ginocchio la società. Che ora sarà costretta a correre ai ripari il più presto possibile.

Vi abbiamo già raccontato come le conseguenze dell'indagine sulle plusvalenze, con i dati a disposizione in questo momento, non dovrebbe produrre effetti devastanti sulla Juventus. A rischiare sono però i vertici della società, indagati a livello personale per reati finanziari.