Juve, eliminazione a sorpresa per gli USA di McKennie e Weah

Termina ai gironi la Copa America degli USA di McKennie e Weah: decisiva la sconfitta contro l'Uruguay. La nota della Juve

Con la sconfitta contro l’Uruguay termina ai gironi la Copa America degli Stati Uniti. A passare il turno oltre alla Celeste è infatti Panama.

USA fuori dalla Copa America: il comunicato della Juve

La Juve in una nota ha scritto: “Eliminazione a sorpresa per gli Stati Uniti padroni di casa ma costretti ad abbandonare la corsa alla fase a eliminazione diretta della Copa America 2024 dopo la sconfitta per 1-0 incassata a Kansas City contro l’Uruguay – abile a massimizzare il risultato grazie al gol realizzato da Mathias Olivera al 66’. L’Uruguay chiude così al primo posto del Gruppo C a punteggio pieno, mentre la seconda piazza va a Panama che a Orlando batte 3-1 la Bolivia e conquista una storica qualificazione con i suoi 6 punti complessivi, lasciando gli Stati Uniti al terzo posto a quota 3. Negli USA, 90 minuti in campo per Weston McKennie contro l’Uruguay, a supporto del trio offensivo Pulisic-Balogun-Reyna, non potendo contare sullo squalificato Timothy Weah – espulso nella sfida precedente contro Panama”.