Juve, è Ronaldo l’MVP del mese di febbraio

Il comunicato del club bianconero

Poche ore al fischio d'inizio di Juventus-Lazio, anticipo delle 20.45 del sabato di questa settima giornata di ritorno di campionato. Un match al quale, almeno dal primo minuto, non dovrebbe prendere parte Cristiano Ronaldo , che ha accusato diversi segni di stanchezza per le tante gare giocate, ed è diretto così verso un posto in panchina. La coppia offensiva bianconera dovrebbe quindi essere composta da Morata in coppia con Kulusevski.

Cr7 è stato uno dei calciatori più presenti negli ultimi mesi , tanto è vero che la sua ultima assenza dal terreno di gioco risale all'ormai lontano 27 gennaio, quando la squadra di Andrea Pirlo superò la SPAL con un netto 4-0 in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Poi sempre in campo a guidare la Vecchia Signora a suon di gol. Una doppietta all'Inter a "San Siro" in Coppa, risultata poi decisiva per l'accesso alla seconda finalissima consecutiva. Poi il sinistro dal limite contro la Roma, la grandiosa doppietta di testa contro il Crotone e le reti contro Hellas Verona e Spezia, che ne hanno certificato il primo posto nella classifica dei marcatori della Serie A davanti all'interista Lukaku.

"Ancora un volta, il voto dei tifosi bianconeri dopo ogni partita ha deciso: il miglior giocatore del mese di febbraio è Cristiano Ronaldo, che poco prima di Juve-Lazio riceverà il premio come MVP of the Month Powered by eFootball PES 2021. Cristiano continua a polverizzare record su record: in occasione di Juve-Spezia - la sua gara numero 600 in tutti i campionati - lo ha fatto diventare l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top-5 campionati europei. E, come ormai d'abitudine, possiamo dire che non finisce qui...".