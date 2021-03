Notizie Juve, CR7 ko? A poche ore dal match di stasera Pirlo trema

Tegola CR7 a poche ore dal match di questa sera: Pirlo dovrà fare a meno del portoghese?

redazionejuvenews

Sembra non finire la maledizione infortuni che ha colpito la Juve nelle ultime settimane. Andrea Pirlo già deve fare i conti con un'ampia emergenza, viste le tantissime assenze soprattutto in fase difensiva. Nelle ultime ore si è aggiunta un'altra grandissima preoccupazione per Pirlo. A far tremare il tecnico bianconero è Cristiano Ronaldo, imprescindibile per la Juventus nelle ultime settimane e già a quota 20 gol in campionato. Il fuoriclasse portoghese non era in dubbio fino a questa mattina, quando dalla Continassa hanno iniziato a rimbalzare voci su una possibile assenza di CR7.

Il problema fisico non sembra di grave entità, ma Pirlo deve seriamente valutare tutte le opzioni. Il motivo è legato soprattutto alla sfida decisiva di Champions martedì sera contro il Porto. La Juve non si può permettere di rinunciare a Cristiano Ronaldo dopo il 2-1 incassato ad Oporto. Lo staff bianconero sta lavorando per permettere al portoghese di essere a disposizione per stasera, in un match decisivo in campionato. La Juve non può più perdere punti dopo il pareggio di Verona, deve assolutamente vincere e CR7 è imprescindibile per l'attacco bianconero.

Il problema per Pirlo è anche legato ai possibili sostituti di Ronaldo. Dybala è ancora ai box, Morata è rientrato ma lo spagnolo non ha 90 minuti nelle gambe e con ogni probabilità partirà dalla panchina. L'unico giocatore offensivo a disposizione di Pirlo in buone condizioni è Kulusevski, che già da seconda punta ha dimostrato di non essere così incisivo. Lo svedese ama partire dalla fascia destra, mentre ancora deve migliorare come attaccante al fianco di CR7. Per questo motivo Pirlo farà di tutto per recuperare Ronaldo, mentre la sfortuna e l'emergenza continua a tormentare il tecnico bianconero. E sul fronte mercato occhio a cosa può succedere alla mediana bianconera, destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<