Juve, dubbio Milik per i bianconeri: quale futuro per il polacco?

La Lazio vigile su Milik

Stiamo parlando della Lazio di mister Maurizio Sarri. Il tecnico ha già allenato Milik ai tempi del Napoli e appare un suo grande estimatore. I biancocelesti necessitano di una vera e propria alternativa a Ciro Immobile, posto vacante da troppo tempo. Il centroavanti italiano, mai come quest'anno a dimostrato di non poter più sostenere l'intero reparto da solo. Tuttalpiù ora che la Lazio sarà impegnata in Champions League. Il club di Claudio Lotito verosimilmente metterà tra le sue priorità quella di fornire un giocatore che accontenti i desideri dell'allenatore. Tra gli introiti della massima competizione europei e un buco in rosa rimasto tale dalla cessione di Vedat Muriqi ecco che l'attaccante della Juventus appare la soluzione ideale. Questo non prima che la Juve prenda una decisione in merito. Tempo che la Lazio utilizzerà per cercare un nuovo direttore sportivo all'uscente Igli Tare.