Calciomercato Juve | Pedullà sgancia il siluro: “Accordo raggiunto con…”

Con la vittoria contro l'Udinese si è conclusa la seconda stagione alla Juve dell'Allegri-bis. Max avrebbe dovuto riportare in alto la Vecchia Signora ma fin qui è stato un flop. La Juve in questo periodo non ha vinto neanche un trofeo e tra penalizzazioni e infortuni ha messo in campo una lunga serie di prestazioni negative. In vista della prossima stagione servirà una svolta e per questo la dirigenza bianconera dovrà regalare ad Allegri un giocatore di spessore a centrocampo, il reparto che senza Pogba e Rabiot avrà più bisogno di rinforzi.