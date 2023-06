Juve, una squadra italiana sonda il terreno per Milik

Mancano pochi giorni alla Juventus per poter riscattare Arkadiutz Milik dal Marsiglia . Il 10 giugno scadrà infatti l'opzione per il suo riscatto, ma ancora ad oggi il suo futuro è un rebus.

Il giocatore è apprezzato dal club e allenatore, ma al momento la Juventus non ha ancora deciso se investire su di lui anche per la prossima stagione. Dall'altra parte, non mancherebbero gli estimatori dell'attaccante, in particolare in Premier League e in Bundesliga.