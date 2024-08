Juve, doccia fredda Todibo: il difensore firma per il West Ham

Sfuma definitivamente l'affare Todibo: il difensore francese, per settimane dato per vicinissimo alla Juventus, ha firmato per il West Ham

Il blitz del West Ham si è concluso positivamente per il club inglese che, nel giro di qualche giorno, ha chiuso per Jean-Clair Todibo. Il difensore dal Nizza passa dunque in Premier League dopo che, per alcune settimane, la Juventus era parsa avere un accordo di massima che accontentasse tutte le parti. I bianconeri, per completare il reparto difensivo, devono necessariamente cercare altri profili.

Il comunicato del West Ham

Ecco la nota ufficiale del West Ham sull’arrivo di Todibo: “Il West Ham United è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore internazionale francese Jean-Clair Todibo. Il 24enne si unisce agli Hammers dal club di Ligue 1 OGC Nice. La formula è quella del prestito iniziale di una stagione con un’opzione per rendere il trasferimento permanente nell’estate del 2025. Convocato due volte dalla Francia, il difensore centrale di 6’3 ha debuttato per i giganti spagnoli del Barcellona all’età di 19 anni. Ha già collezionato oltre 150 presenze da senior ed è considerato uno dei giovani difensori più brillanti del calcio europeo. Forte placcatore, lettore d’élite del gioco e superbo distributore di palla. Ora, il giocatore nato nella Guyana francese indosserà la maglia numero 25. Non vede l’ora di mostrare le sue eccezionali qualità a tutto tondo con una maglia Claret and Blue”.