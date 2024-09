Juve, Djalò passa al Porto: le prime parole del giocatore

Djalò è passato al Porto dalla Juventus a titolo temporaneo: il calciatore ha espresso le sue prime parole dopo il trasferimento in Portogallo

Attraverso il sito ufficiale del club, Tiago Djalò ha parlato dopo il suo trasferimento dalla Juventus al Porto. I bianconeri hanno trovato un accordo per il prestito temporaneo del calciatore dopo la chiusura del calciomercato in entrata della Serie A.

Le parole di Djalò

“Sono felice per questa opportunità. Lo spogliatoio è molto bello, lo stadio anche. Voglio aiutare la squadra a vincere tanti titoli. Non ho ancora pensato [al mio debutto], penso che la cosa più importante sia pensare all’allenamento di domani per aiutarmi a preparare la prossima partita. Allo stadio mi troverò bene perché è molto bello e questa è una squadra che seguo da tanto. Non vedo l’ora di mostrare le mie qualità. Sono pronto, ma ovviamente ci sono aspetti su cui lavorare e capire cosa vuole l’allenatore. Aiuterò sempre di più la squadra con il passare dei giorni. Un messaggio ai tifosi? Da parte mia darò il cento per cento in campo. È qualcosa che mi caratterizza, il fatto che sono un combattente e spero in tante vittorie e gioie”. E sempre parlando di Juventus, attenzione: sta circolando una pesante notizia di calciomercato <<<