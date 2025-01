Juve, disastro Motta: mai così male negli ultimi 14 anni

La Juve di Motta ha conquistato appena 37 punti in 22 giornate di Serie A: peggio di loro solo quella di Delneri del 2010/11

Dopo le prime 22 giornate di Serie A la Juve si ritrova quinta in Serie A con appena 37 punti conquistati, ben 16 in meno del Napoli primo in classifica. Una situazione estremamente delicata, che vede al momento la squadra di Motta anche fuori dalla Champions League. La Vecchia Signora non riesce a convincere, ha evidenti problemi in fase offensiva e di mentalità. Una prima parte di stagione da incubo per il nuovo allenatore bianconero, che per ora non sembra essere a rischio ma a cui è richiesta una svolta immediata dal punto di vista del gioco e soprattutto dei risultati.

Juve, solo Delneri peggio di Motta

Guardando agli allenatori che hanno preceduto Motta, per trovarne uno che ha fatto peggio bisogna tornare alla stagione 2010/11: Delneri dopo 22 giornate fece 34 punti e a fine stagione fu esonerato. Da quel momento in poi tutti hanno fatto meglio, da Conte ad Allegri (in entrambe le esperienze), passando per Sarri e Pirlo. E non si può neanche dire che la Juve non abbia una rosa all’altezza visto che la scorsa estate il club ha investito più di 100 milioni di euro sul mercato. Certo, gli infortuni sono stati un problema ma questa non può essere una scusante: serve una svolta e serve subito. Nel frattempo la Juve guarda al mercato: il West Ham ha aperto al prestito per Todibo <<<