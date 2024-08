Juve, Di Livio: “Vlahovic non è un giocatore sopravvalutato”

Angelo Di Livio ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, per il quale questa stagione potrebbe essere quella del rilancio

Intervistato a Tv Play, Angelo Di Livio ha parlato, tra gli altri temi, dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. L’ex calciatore ha difenso la punta dei bianconeri, spiegando come sotto la guida di Thiago Motta potrebbe tornare il calciatore devastante ammirato ai tempi della Fiorentina.

Le parole di Di Livio

“Vlahovic si deve ritrovare, ma secondo me non è sopravvalutato. Con Thiago Motta il gioco arriverà e lui deve tornare ad essere quell’attaccante pagato tantissimo dalla Juve. Yildiz nuovo numero 10 della Juve? Mi ricorda la crescita avuta da Del Piero. Mi sembra giusto responsabilizzarlo, tutto perfetto. Il discorso è: prenditi la 10 e facci vedere di cosa sei capace. Koopmeiners? Non mi è piaciuto come si è comportato con l’#Atalanta. 60 milioni poi sono davvero troppi anche se stiamo parlando di un buon calciatore”.