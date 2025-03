Juve, Motta a forte rischio: Pioli o Mancini per la panchina

La Juve potrebbe cambiare allenatore già nel corso di questa stagione: due nomi nel caso di addio immediato di Thiago Motta

La posizione di Thiago Motta sulla panchina della Juve è più in bilico che mai. Dopo l’eliminazione da Champions League e Coppa Italia e la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta in Serie A, infatti, ora l’allenatore bianconero rischia grossa. Domenica la Vecchia Signora sfiderà la Fiorentina e se i bianconeri dovessero perdere ancora non è da escludere un cambio immediato a stagione in corso. Secondo Tuttosport tra i nomi in pole position c’è quello dell’ex ct dell’Italia Roberto Mancini, al momento senza contratto dopo la fine della sua esperienza alla guida della Nazionale Saudita. Secondo La Gazzetta dello Sport, invece, i bianconeri starebbero pensando anche a Stefano Pioli, al momento alla guida dell’Al Nassr. Per portarlo a Torino, però, in questo caso sarebbe necessario pagare una clausola rescissoria.

Juve, le ultime novità sulla panchina