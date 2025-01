Juve, Di Livio: “Impressionato dalla prestazione con l’Atalanta”

Angelo Di Livio è ritornato sulla prestazione della Juve contro l'Atalanta in Serie A, esaltando la prova offerta dalla squadra bianconera

Intervistato per TJ, Angelo Di Livio ha commentato la prestazione della Juventus in Serie A contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “La squadra di Bergamo mi ha fatto una grande impressione, ha giocato bene e ha combattuto. Poteva perdere, ma anche vincere. E’ quella la mentalità della vera Juve. Col Milan sarà un’altra grande battaglia, perché anche loro vorranno fare bella figura. La Juve deve continuare con la stessa voglia di Bergamo, deve avere quella fame e quell’aggressività di arrivare prima sul pallone. L’ossessione di vincere ci deve essere sempre. Si può vincere in tante maniere, come con la mentalità che sta proponendo Thiago Motta, ma purtroppo la Juve ha lasciato per strada troppi punti in campionato. E’ solo quello. Perché le idee di Motta sono molto importanti”.

Di Livio: “Tomori sarebbe perfetto insieme a Kalulu”

Inoltre, sul calciomercato l’ex bianconero ha detto: “Koopmeiners e Douglas Luiz sono stati pagati tanto, devono solo crescere e capire che è dall’esperienza e dalla loro qualità che parte la grande rincorsa. Quindi devono dimostrare tanto. Io non rinuncerei mai a Locatelli, perché è un grande interprete di quel ruolo in questo modo di giocare di Thiago Motta. Secondo me lui è perfetto. Costa è un giovane, ha gamba e dovrà entrare in certi meccanismi. Kolo Muani è un po’ più esperto, duttile perché può ricoprire più ruoli in attacco e francamente mi aspetto molto da lui. Lo scudetto sono impossibile, sono d’accordo, ma l’accesso in Champions no. Bisogna puntare a quello. Non solo Motta, secondo me c’è stato anche un grande lavoro di Giuntoli. E insieme sono arrivati a questa decisione. Da Kolo Muani ci aspettiamo tantissimo, è un vice Vlahovic e può giocarci insieme. Speriamo in bene. Ci sono molti difensori all’altezza per la Juve, a me piace molto Tomori e mi piacerebbe rivedere la coppia con Kalulu. Sarebbero perfetti insieme”.