Juve, Di Canio consiglia: "Io mi farei prestare Zirkzee" - JuveNews.eu

Intervistato da Tuttosport Di Canio ha analizzato la Juve di Motta: "A gennaio mi farei prestare Zirkzee dallo United"

Intervistato da Tuttosport Di Canio ha analizzato la Juve di Motta: “Stiamo già vedendo la compattezza, l’attitudine e la mentalità giuste. È una squadra che non prende goal e che difficilmente dà la possibilità all’avversario di farle male. Invece, sotto il profilo offensivo ammetto che mi sarei aspettato di più: certo, non un gioco alla Guardiola, perché Thiago Motta è bravo, però, l’abbiamo detto tutti, non è che il Bologna rubasse l’occhio, comunque occupava spesso la metà campo avversaria con tutti gli elementi”.

Juve, le parole di Di Canio

Sulle possibili mosse per il mercato di gennaio: “Mi farei prestare Zirkzee dal Manchester United. Tanto lì stanno facendo da qualche anno scelte folli e non funziona niente, nemmeno Zirkzee. Per la Premier è un po’ troppo lento, poi magari mi smentirà a suon di goal e grandi prestazioni, però lì ti aggrediscono subito e fischiano il 30% di falli in meno, in Italia abbiamo visto invece che impatto ha avuto il giocatore proprio nel Bologna. Alla fine, nella confusione che c’è allo United, potrebbero anche darlo in prestito: hanno già Hojlund, poi c’è Rashford che sta giocando in quella posizione. Sarebbe il profilo perfetto, anche perché consentirebbe a Motta di avere un attaccante con caratteristiche differenti da Vlahovic. Ma la trattativa la comincerei adesso: un prestito con magari la possibilità di riscattarlo: Zirkzee non è un realizzatore devastante, non è uno da 25 goal, ma fa giocare bene gli altri”.