Juve, Di Canio attacca Motta: "Se usi così Koopmeiners e Yildiz..." - JuveNews.eu

0-0 contro la Roma e di nuovo 0-0 contro l’Empoli: la Juve continua a mantenere la porta inviolata ma non riesce più a segnare. I bianconeri stanno riscontrando diversi problemi in fase realizzativa e la possibile soluzione potrebbe arrivare dai piedi di Koopmeiners. Ci sono molte aspettative sul nuovo acquisto bianconero, chiamato a dare una svolta alla manovra della Vecchia Signora già a partire dalla sfida di Champions League contro il PSV.

Juve, le parole di Di Canio su Koopmeiners e non solo

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, però, l’ex attaccante Di Canio ha attaccato Thiago Motta e la sua Juve: “Non c’è un giocatore in grado di velocizzare l’azione. Anche Douglas Luiz non era un regista illuminato ma se vuoi giocare un calcio di controllo. Se Koopmeiners lo usi così non mostrerà mai le sue qualità, lui è devastante negli spazi. Per me Yildiz è più bravo dietro. È un gran bello talento puro ma esprime la sua qualità con scosse, non alza quasi mai la testa, non ha fantasia o occhio se rimane defilato lassù avrà difficoltà”. Secondo il parere di Di Canio, quindi, Koopmeiners e Yildiz potrebbero rendere molto di più, ma non nel modo in cui Motta li fa giocare. Sarà così? Staremo a vedere.