Juve, Di Canio: “Chiesa devastante contro l’Albania”

Di Canio ha parlato dell'attaccante della Juventus, Chiesa, esaltando la sua grande prestazione con la maglia dell'Italia contro l'Albania

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio è ritornato sulla prestazione dell’Italia contro l’Albania. In particolare, l’ex calciatore si è soffermato sulla prova di alcuni singoli, tra cui quella dell’attaccante della Juventus, Federico Chiesa.

Di Canio su Chiesa

“Chiesa è stato devastante a destra con l’Albania, ma a sinistra abbiamo poco e anche sulla trequarti Pellegrini è stato timido. Frattesi non è capace di gestire la combinazione con fantasia, è uno che va in penetrazione. Servirebbe un centravanti di grande qualità. Scamacca è un ottimo giocatore, non ha quella qualità superiore e deve migliorare nella continuità. In compenso noi siamo sempre squadra…”.