Juve, Chiesa: “Essere un figlio d’arte non mi ha mai pesato”

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato della sua crescita sotto l'ombra del padre Enrico, giocatore importante degli anni '90

Intervistato per France Football, Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato della sua crescita calcistica dai tempi in cui era un bambino. Ecco le sue parole: “Sono cresciuto con il pallone, guardando mio padre giocare e indossando le maglie che collezionava. Quanto giocava a Parma, Buffon è venuto a casa nostra e mi ha spaventato. Era un ragazzone massiccio, con quello sguardo e i capelli ritti. Non lo conoscevo, avevo paura di lui e mi sono messo a piangere. Non mi hai mai pesato essere un figlio d’arte, il nome non è mai stato un fardello per me. Io avevo il sogno di arrivare in Serie A e ci sono arrivato anche ai giusti e preziosi consigli di un papà calciatore”.