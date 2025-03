Juve, la designazione per la gara con l’Atalanta: dirige Sozza

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della designazione arbitrale con l'Atalanta.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulle designazioni arbitrali della partita con l’Atalanta: “Juventus e Atalanta si affronteranno il 9 marzo all’Allianz Stadium nel match valido per il posticipo domenicale della 28ª giornata di Serie A, fischio d’inizio dell’incontro fissato per le 20:45. Sono state rese note le designazioni arbitrali per il match. SERIE A | JUVENTUS-ATALANTA, GLI ARBITRI Ecco la squadra arbitrale per l’incontro: Arbitro: Sozza; Assistenti: Bindoni – Tegoni; Quarto ufficiale: Maresca; VAR: Di Paolo; AVAR: Aureliano”.

Le informazioni sulle Special Olympics WW

“Da sabato prossimo, 8 marzo, si terranno a Torino e in Piemonte i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025, che accoglieranno 1.500 atleti provenienti da 100 Paesi che gareggeranno in otto discipline: sci alpino, sci nordico, danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, snowboard, racchette da neve e short track. Un grande evento che si prevede coinvolgerà oltre 100 mila spettatori, e che vedrà il Piemonte diventare il palcoscenico mondiale del talento e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva.

Saranno giornate di sport, emozioni e grandi storie di vita, che dimostreranno come la determinazione e il coraggio possano superare ogni ostacolo. Lunedì 3 marzo, Juventus ha avuto l’orgoglio di ospitare una cospicua delegazione di atleti di Special Olympics e una tappa del viaggio del “Torch Run”, una staffetta simbolica che attraversa diverse città e che precede e annuncia l’inizio dei Giochi Special Olympics, con il passaggio della torcia di tappa in tappa”. Intanto ecco le parole di Ceccarini<<<