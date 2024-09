Juve, Del Piero incorona Yildiz: "Mi rivedo in lui" - JuveNews.eu

Le parole della leggenda della Juve Alex Del Piero sul nuovo numero 10 bianconero Kenan Yildiz dopo la rete contro il PSV

Sarà la 10 sulle spalle, sarà la rete segnata con un tiro a giro o l’esultanza con la lingua di fuori, ma i paragoni tra Yildiz e Del Piero sono sempre di più. Il giovane attaccante della Juve è ormai un vero e proprio idolo per i tifosi bianconeri che rivedono in lui Pinturicchio. Al termine della partita di Champions League contro il PSV Del Piero ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Molto bravo con il primo controllo e a puntare l’avversario. Ha un tiro molto preciso e forte, la mette dove non ci arriva nessuno. Un goal spettacolare per come l’ha pensato. Complimenti. Si è preso la responsabilità di indossare la maglia numero 10, va supportato e aspettato. Ha delle qualità e sta facendo vedere quello che è giusto metta in mostra”.

Juve, le parole di Del Piero su Yildiz

“Non si tratta di dire campioncino o altro. Vedo un ragazzo che si è sempre posto nel modo migliore anche davanti alle telecamere che ha accettato la 10 a 19 anni. Lo vedo come una cosa super positiva, aver un ragazzo che si impegna tantissimo ma è ovvio che i giocatori più vecchi devono aiutarlo. Mi ci rivedo perchè ero molto attento ad ascoltare, lui guarda e osserva quelli bravi“, ha concluso.