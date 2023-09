Del Piero sul 5 Maggio 2002: “Dipendevamo da cosa accadeva a Roma”

Negli studi di Sky Sport, al termine del match tra Lazio e Atletico Madrid, Alessandro Del Piero ha ricordato lo storico 5 maggio 2002, giorno della vittoria dello Scudetto. Ed è così che l'ex calciatore riavvolge il nastro raccontando un aneddoto sul Cholo che all'epoca giocava alla Lazio: "Siamo affezionati a Simeone. È stata una giornata storica ad Udine noi vinciamo presto segnando due reti in uno stadio tutto bianconero. Riuscivamo a capire quali erano i nostri tifosi perché c’è stata alternanza di gol che arrivava da Roma. Io ero in campo, sul 2-2 entriamo per il secondo tempo e ci credevamo, ma sembrava fatta tutto per l’Inter per il clima all’Olimpico. Ad un certo punto vediamo i nostri tifosi che piano piano iniziano a gioire. Io batto un fallo laterale, guardo la panchina e chiedo che succede, mi fanno segno che vinceva la Lazio 3-2. Gli ultimi 15 minuti erano più attaccati alla radiolina che al campo, dipendevamo da cosa capitava a Roma".