Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda per la Juve

Sul sito ufficiale della Lega Serie A sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo; ammenda per la Juve. Ecco il dispositivo: "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILANper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, due bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d'acqua e un indumento che attingeva la testa di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.