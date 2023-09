Del Piero ricorda il primo gol con la Juve: “Uno dei miei sogni”

A 30 anni di distanza Alessandro Del Piero su Instagram ha voluto ricordare il giorno in cui ha segnato il primo gol con la maglia della Juve

A 30 anni di distanza sul proprio profilo Instagram l'ex attaccante bianconero ha voluto ricordare il giorno in cui ha segnato la sua prima rete con la maglia bianconera :

"19 settembre 1993: il giorno in cui ho realizzato uno dei miei sogni, segnando il mio primo gol in Serie A con la maglia della Juventus. Questa foto cattura l'essenza di quel momento: l'entusiasmo, la passione e la fraternità. Grazie a tutti voi che avete camminato al mio fianco in questo incredibile viaggio".