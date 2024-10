Juve, debutto da titolare per Rouhi: alla scoperta del talento bianconero - JuveNews.eu

Thiago Motta l'ha schierato da titolare contro il Genoa: alla scoperta del giovane talento classe 2004 della Juve Rouhi

Thiago Motta continua a dare fiducia ai giovani talenti della Juve. Se a inizio stagione a sorprendere erano stati Mbangula e Savona, contro il Genoa il tecnico bianconero ha schierato da titolare il classe 2004 Rouhi. Per il terzino sinistro è stata quindi una serata da ricordare, come sottolineato anche dalla Vecchia Signora. Ecco infatti il comunicato del club bianconero: “Genoa-Juve partita da ricordare per Jonas Rouhi. Il terzino sinistro bianconero esordisce infatti dal primo minuto con la Prima Squadra. Poche settimane fa, a inizio agosto, Jonas ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2028, con approdo appunto alla Prima Squadra, e debutto a partita in corso a Verona, alla seconda di campionato. Nato in Svezia nel 2004, Jonas arriva alla Juve nel 2020, gioca in Under 16 e poi soprattutto in Primavera, e nella scorsa stagione si rende protagonista dell’avventura della Next Gen, andando in rete in due occasioni”.

Genoa-Juve, la pagella di Rouhi

Per Tuttosport la sua partita è stata da 6 in pagella: “Intimidito da Marassi anche se il pubblico non c’è: qualche disimpegno errato di troppo gli impedisce di replicare l’esordio da favola di Mbangula e Savona. Si limita al compitino, usando un piede solo e spingendo poco, però non soffre mai e mette lo zampino nell’azione che porta al rigore”.