Juve, De Paola: “Vlahovic entrato in un circolo vizioso”

Paolo De Paola ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per il giornalista, il calciatore dovrebbe fare un salto di qualità

Intervistato per Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del rendimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue parole: “Questo giovane giocatore ha attraversato un periodo di eccessiva eccitazione l’anno scorso, che ora deve essere attenuata. È importante che ritrovi la sua stabilità emotiva e la tranquillità, ma in modo appropriato e accettabile. Non deve affrontare tutto da solo; ora ha un allenatore che non gli richiede questo sforzo. Deve imparare a sincronizzarsi con il resto della squadra, trovando i tempi giusti per la manovra”.

De Paola: “Le responsabilità non sono solo di Vlahovic”

Il giornalista ha proseguito: “Escluso il suo primo anno, è entrato in un circolo vizioso di insicurezza che ha coinvolto sia il suo dinamismo che il suo equilibrio mentale. Secondo me, la responsabilità non ricade solo su Vlahovic“.