Juve, De Paola: “Douglas Luiz può diventare un crack”

Paolo De Paola ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz: il giornalista non sarebbe allarmato dall'inutilizzo del giocatore

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha commento la prova della Juventus contro il Napoli in Serie A: “Guardando gli 0-0 con il paragone al passato, spesso erano risultati confusi. Con il Napoli ho visto una Juve che ci ha sempre provato, non è riuscita ad arrivare sotto porta e ha tirato poco. Fin quando vedo una squadra che ci prova e che non rischia nulla a me va bene, A me non è dispiaciuta la Juve, vedo sempre dei passi di crescita. Quando Douglas Luiz, Gonzalez e Koopmeiners entreranno negli schemi ci sarà da divertirsi. La Juve è a l terzo 0-0, la Juve non segna, ma l’Empoli sta in alto in classifica, Roma e Napoli sono squadre forti. La Juve vuole far male, non ci sta riuscendo, ma in fase difensiva non concede nulla”.

De Paola: “Il problema di Douglas Luiz è fisico”

Il giornalista ha poi parlato di Douglas Luiz e Vlahovic: “Douglas Luiz un caso? Il problema è solo fisico, può diventare il crack del campionato. Ha numeri straordinari, ma anche Gonzalez e Koopmeiners devono crescere. Io vedo un meccanismo in casa Juventus molto definito, vedo un cambiamento enorme con delle idee molto chiare che però non riesce ad applicare perché è ancora in fase sperimentale. La sostituzione di Vlahovic? Non deve preoccupare, questa sosta può servire per calmarsi. A Vlahovic slitta la frizione, vuole mettersi troppo in mostra e deve abbassare i decibel per ascoltarsi meglio”.