Juve, De Agostini: “Motta? Fino all’Atalanta in lotta per lo Scudetto”

Intervistato per Radio Bianconera, Gigi De Agostini ha parlato dell’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta. Per l’ex bianconero, la parabola del brasiliano alla guida della Juve sarebbe esemplativo per non affrettare i giudizi anche con la nuova gestione tecnica. Ecco le sue parole: “L’avvicendamento in panchina molto spesso da una scossa ia giocatori. Il tecnico croato conosce molto bene l’ambiente Juve, con lui la squadra sta dando qualcosa in più in termini di ritmo e voglia di vincere e di conseguenza sono arrivati i risultati positivi. Si parla di fallimento di Motta. I bilanci si fanno sempre alla fine. Ricordo però che fino alla gara contro l’Atalanta, la Juve era di fatto ancora nella possibilità di lottare per lo scudetto”.

De Agostini: “Sconfitta con l’Atalanta inizio della fine di Thiago Motta”

L'ex bianconero ha proseguito: "Quella sconfitta forse ha rappresentato l'inizio della fine, anche se l'eliminazione da Champions League e Coppa Italia è stata un colpo tremendo. Si parla della mancanza di comunicazione tra Thiago e la squadra, ma a prescindere da questo, ogni giocatore deve dare il meglio in quanto professionista. Infine, sul futuro di Andrea Cambiaso, De Agostini ha concluso: "Sono domande da fare alla società. Sicuramente un giocatore duttile come lui piace a diverse squadre europee. elementi in grado di ricoprire diversi ruoli, nel calcio di oggi sono preziosi".