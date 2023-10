Pirisi: “Juventus? Mi stanno stupendo Locatelli e Gatti”

Cosa funziona e cosa meno? Vlahovic non sta girando bene, in questo momento stride la sua poca incisività sotto porta e il suo voler sempre strafare, deve ripartire dalle cose semplici, pensare di meno e fare di più. Riguardo invece chi sta stupendo maggiormente io vedo la crescita di Gatti, vedo Locatelli che mi sta stupendo molto in positivo, sugli altri dico che si può fare di più, non c'è nessuno in particolare che ruba l'occhio.

Sul mercato l'orientamento è cercare di capire come si sviluppa in termine di risultati il girone d'andata, poi il primo pensiero sarà rivolto al centrocampo che ha bisogno di uno se non di due innesti, anche se la Juve ha bisogno di un Samardzic a prescindere dalla posizione di classifica a gennaio. Soulé? Per la Juventus non è una sorpresa, il suo percorso di crescita era già iniziato a Torino, ma aveva bisogno della tappa a Frosinone che sta solamente certificando il suo valore, tatticamente alla Juve avrebbe trovato poco spazio ma la società lo sapeva e ha fatto la scelta giusta per la sua crescita".