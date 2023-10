Danilo cuore Juve: “Bello vedere i miei compagni lottare fino alla fine”

Dal suo arrivo a Torino Danilo si è sempre distinto per il suo spirito da leader, che lo ha portato a diventare il capitano della Juve . Sempre decisivo in campo, il brasiliano è ormai un punto fisso della squadra.

Purtroppo però l'ex City e Real Madrid è al momento infortunato, con Rugani che ha quindi preso il suo posto in campo. Non per questo, però, Danilo è rimasto a casa a guardare.