Juve in nazionale, Brasile-Bolovia 5-1: 90 minuti in campo per Danilo

Il difensore della Juve Danilo è un titolarissimo anche con il Brasile: 90 minuti in campo per lui nella vittoria per 5-1 contro la Bolivia

Capitano e colonna portante della Juve, ma anche titolarissimo in nazionale: Danilo è il leader silenzioso di cui ogni squadra ha bisogno. Sempre preciso e puntuale tanto in campo quanto fuori, mai una parola fuori posto, un vero e proprio esempio per i compagni.

Non è un caso quindi che il difensore brasiliano nel match tra Brasile e Bolivia sia stato schierato titolare dal ct verdeoro. Per il difensore bianconero 90 minuti in campo, imprescindibile anche in Nazionale.

Il Brasile ha dominato e vinto il match 5-1 grazie alle reti di Neymar (doppietta), Rodrygo (doppietta) e Raphina. A segnare il gol della bandiera per la squadra avversaria è stato invece Abrego.

