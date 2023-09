Juve, Danilo: “Neymar? In Nazionale è un altro, inarrestabile”

Chiosa finale sul nuovo allenatore: "Ho detto ai compagni che ero curioso di sapere come Diniz avrebbe messo in pratica le sue idee. Per me la cosa più importante di un allenatore è la sua capacità di convincere tutti a fare quello che vuole lui. Alcuni non sono al massimo livello ma riescono a convincere tutti a camminare sulla stessa strada e funziona. Altri non sono in grado e i risultati non arrivano".