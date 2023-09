Danilo: “Siamo ambiziosi e affamati. In ricordo di Scirea: per me un orgoglio…”

Nel post partita di Empoli-Juve è intervenuto Danilo -autore del gol dell'1-0- che ha commentato così il match al Castellani: "Archiviato il 4-1 di maggio scorso? Era uno dei nostri pensieri. Era stata una serata difficile anche se non c'ero. Io preferisco sempre soffrire in campo. Abbiamo dimostrato tanto oggi. Sull'anniversario di Scirea: regalerò la maglia a suo figlio. Per me è un orgoglio indossare questa maglia. Il mister fa sempre i suoi conti, si sa. Possiamo ancora crescere tanto: importante il lavoro che c'è. Ci sono anche squadre più forti ma noi siamo ambiziosi e affamati".