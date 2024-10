Juve, Danilo come Alex Sandro: disastro contro lo Stoccarda

Serata da dimenticare per Danilo contro lo Stoccarda: il difensore della Juve sta ripetendo il percorso di Alex Sandro?

Proprio nel momento del bisogno il capitano della Juve ha dato il colpo di grazia alla squadra di Thiago Motta. Quella contro lo Stoccarda è stata una partita difficile dall’inizio alla fine, ma il fallo di Danilo che ha portato al rosso e al calcio di rigore è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma la prestazione del brasiliano è stata disastrosa anche a prescindere da quell’episodio, i numeri parlano chiaro. Soltanto cinque contrasti vinti su nove, un duello aereo su tre, ben otto possessi palla persi e tre lanci sbagliati su sei. Certo, la precisione dei passaggi è stata abbastanza alta ma la prestazione è stata a dir poco negativa. Così non va.

Juve, “parabola alexandrica” per Danilo

Qualcuno sui social ha definito l’inizio di stagione di Danilo come una “parabola alexandrica”, per sottintendere un rapido peggioramento nelle prestazioni come quello visto alcune stagioni fa con Alex Sandro. E in effetti il paragone è azzeccato. Nel giro di un’estate il brasiliano è passato dall’essere capitano e punto di riferimento della squadra a problema da risolvere. Un qualcosa di quasi inspiegabile ma che dopo l’infortunio di Bremer Thiago Motta dovrà cercare di sistemare. Pensare di giocare tutto il resto della stagione in tre competizioni con soltanto due difensori centrali è impossibile.