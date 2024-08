Juve, Danilo a rischio contro il Verona: scalpita Savona

La Juventus rischia di dover far a meno di Danilo a un giorno dalla sfida all'Hellas Verona: al suo posto potrebbe giocare Nicolò Savona

Piccolo allarme difensivo per la Juventus in vista del match di Serie A contro l’Hellas Verona. Il trauma contusivo al tallone per Danilo starebbe infatti mettendo a forte rischio il debutto stagionale di Danilo, titolare designato dopo lo stop di Timothy Weah.

Danilo verso il forfait: si scalda Savona

La conferenza stampa dell’allenatore della Juventus dovrebbe essere rivelatoria in tal senso. Secondo quanto riportato da La Stampa, per il difensore brasiliano filtrerebbe un certo pessimismo. In caso di forfait, più del debutto del neo arrivato Pierre Kalulu, il favorito per la corsia di destra sarebbe il giovanissimo Nicolò Savona, fresco di promozione in prima squadra.