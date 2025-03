Juve, D’Aniello: “Giusto rinnovare la fiducia a Thiago Motta”

Franco D'Aniello, musicista e tifoso della Juventus, ha parlato del tecnico Thiago Motta: per lui, la scelta di confermarlo sarebbe corretta

Intervistato per TJ, Franco D’Aniello ha parlato del momento della Juventus e della scelta di confermare Thiago Motta sulla panchina. Ecco le sue parole: “Sono d’accordo sul rinnovo della fiducia a Thiago Motta, poi non avrebbe senso prendere un allenatore che non conosce l’ambiente o i giocatori. Certo per una o due partite può esserci quello scatto d’orgoglio come successo al Milan, ma poi per me non cambia nulla. La squadra, in questo momento, è allo sbando totale e l’unico che può tirarla su è ancora Motta”.

D’Aniello: “Gli episodi non sono stati fortunati per la Juve”

Inoltre, il musicista ha aggiunto: "Se avessimo fatto quei 6/8 punti in più persi contro avversari scarsi, oggi non staremo parlando di fallimento. Per questo sono molto arrabbiato. Poi ci voleva sicuramente più fortuna, tra episodi e infortuni che ci sono capitati. Ho seguito tutte le partite casalinghe di Champions dal vivo, con il Psv avevamo dimostrato la differenza che c'era tra noi e loro. Giocavamo davvero bene all'inizio, poi se ripenso alle partite con Atalanta e Fiorentina mi verrebbe voglia di buttare tutto all'aria. Ma non credo sarebbe la cosa giusta da fare".