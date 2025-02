Juve, Damascelli: “Motta non è un allenatore da grandi squadre”

Tony Damascelli ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: il giornalista confermerebbe le sue perplessità sul suo incarico

Intervistato per Radio Radio, Tony Damascelli ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Perché sta fallendo Motta? Perché non è un allenatore da grandi squadre, l’ho detto ad agosto e lo ripeto adesso. È un allenatore da settore giovanile, continua a cambiare creando confusione e non dando mai certezze, dalla figura del capitano ai ruoli interscambiabili, che non sono interscambiabili ma semplicemente non meglio definiti. È un allenatore che non trasmette simpatia, empatia, non trasmette carattere, chiamiamolo così, se poi è necessario avere carattere. In una squadra come questa, dove manca totalmente la personalità – ma non solo ieri sera, è un problema strutturale – questo limite emerge ancora di più”.

Damascelli: “Danilo è un leader ed è stato mandato via”

Inoltre, sulla leadership alla Juve, il giornalista ha aggiunto: “Non ci sono leader: uno c’era, l’hanno mandato via, e comunque era un giocatore alla fine della sua carriera meravigliosa, parlo ovviamente di Danilo. Quindi, ribadisco, non sono sorpreso da quello che è successo contro il PSV. Sono sorpreso dal fatto che ci sia ancora qualcuno che vede in questa Juventus quella di un tempo. Spendere 200 o 500 milioni non basta. Guardate l’ultima campagna acquisti del City: 200 milioni. Li avete visti in campo ieri sera? Non hanno mai toccato il pallone. Quindi i soldi non servono a nulla, servono ad altro, in un club o in una squadra. In un club servono dirigenti veri, non semplicemente figure di rappresentanza; in campo servono calciatori”. Leggi anche i dubbi sulle scelte di Thiago Motta nella sconfitta della Juve contro il Psv <<<