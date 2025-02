Juve, Losapio: “Il rendimento di Motta è quello dell’Allegri bis”

Andrea Losapio ha confrontato il cammino di Thiago Motta alla Juventus con quello del predecessore in panchina, Massimiliano Allegri

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha comparato il rendimento di Thiago Motta alla Juventus con quello di Massimiliano Allegri alla sua seconda mandata in bianconero. Ecco le sue parole: “Dopo venticinque giornate, nel 2021-22, Massimiliano Allegri aveva 46 punti in campionato. Esattamente come Thiago Motta in questo momento, salvo poi riuscire a inanellare 24 punti nelle successive tredici, arrivando in Champions League in carrozza, visto che Lazio, Roma e Atalanta si erano fermate (molto) lontane rispetto al quarto posto. Potrebbe essere interessante avere una proiezione in questo senso, cioè se servirebbe un punteggio maggiore per arrivare alla coppa delle grandi orecchie, quella che probabilmente è valsa circa 70 milioni di euro in questa stagione, pur uscendo ai playoff di Champions”.

Losapio: “Thiago Motta può fare meglio solo in un caso”

Il giornalista ha proseguito: “Rivedendo quella stagione, la Juventus è uscita agli ottavi contro il Villarreal, in Champions. Poi in finale di Coppa Italia, perdendo, così come in Supercoppa. Una squadra che però aveva perso Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato, sostituito da Dusan Vlahovic a gennaio, per 75 milioni di euro. Realisticamente Thiago Motta potrà fare meglio solamente in un caso: vincere la Coppa Italia, partendo dal quarto di finale della settimana prossima, e arrivare in Champions. Impossibile pensare a qualcosa di più, dopo una rivoluzione tra l’estate scorsa e il gennaio 2025, con due filosofie completamente diverse. Il primo, sul lungo periodo, in crisi. Il secondo, con una squadra istantanea, per arrivare al quarto posto. Due situazioni completamente differenti ma che possono essere sullo stesso piano”. Leggi le parole di Thiago Motta nel post Psv-Juve <<<