Juve, Cuomo: “Thiago Motta vuole un Kalulu alla Calafiori”

Micheal Cuomo ha parlato del difensore della Juventus, Pierre Kalulu: per il giornalista, Motta vorrebbe utilizzarlo alla Riccardo Calafiori

Intervistato a Tmw Radio, Micheal Cuomo ha parlato del nuovo difensore della Juventus, Pierre Kalulu. Per il giornalista, l’allenatore dei bianconeri Thiago Motta avrebbe già un idea chiaro sul come sfruttare le caratteristiche dell’ex Milan. Il paragone sarebbe quello di Ricccardo Calafiori, precedente obiettivo della Juve prima del passaggio dal Bologna all’Arsenal.

Le parole di Cuomo

“Kalulu ha le potenzialità per fare quello che ha fatto Calafiori ma sulla destra. Motta farà giocare il francese come centrale difensivo che si sgancia palla al piede, salendo e smistando palloni. L’acquisto migliore del mercato? Motta in panchina. Avere buoni giocatori non basta se non si ha una grande guida tecnica. La Juventus prendendo Motta si è assicurata l’uomo migliore nel valorizzare gli elementi a disposizione”.