Juve, Cugini: “Lavoro di Motta discutibile anche prima dei KO”

Mimmo Cugini ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'opinionista, il lavoro del tecnico sarebbe sempre stato discutibile

Intervistato a Tmw Radio, Mimmo Cugini ha parlato del lavoro alla Juventus di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “(…) Noi purtroppo siamo sempre legatissimi ai risultati. Facciamo finta di non vedere, quello che stava facendo Thiago Motta alla Juventus era evidente a tutti. Sono serviti i k.o. con PSV ed Empoli poi le due sconfitte clamorose delle ultime due settimane, ma non servivano questi risultati per mettere in discussione il suo lavoro. La stagione di Simone Inzaghi è già di altissimo livello, non può essere messo in discussione”.

Cugini: “Inzaghi potrebbe decidere di lasciare l’Inter”

Inoltre, sulla stagione dell’Inter, l’opinionista ha aggiunto: “È una delle poche squadre in Europa ancora su tre fronti, qualche settimana fa era data morta da tutti con il Napoli che doveva volare non avendo impegni europei. Invece il Napoli ha perso punti e l’Inter è arrivata alla sosta con una grande vittoria a Bergamo. È vero che l’Inter giocherà il doppio delle partite degli avversari ad aprile, ma questo è un merito. Inzaghi? L’Inter farebbe benissimo a confermarlo, potrebbe essere Inzaghi a decidere di cambiare. Magari in Italia non viene apprezzato, vengono esaltati altri allenatori ma a livello di gioco l’Inter sbaglia forse due partite l’anno. Se dovesse arrivare un’offerta che lo stuzzica magari dalla Premier ci può pensare”. Leggi anche le ultime novità sul futuro della panchina della Juventus <<<