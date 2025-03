Juve, Cruciani: “La stagione di Motta è stata un disastro generale”

Cruciani ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, la stagione del tecnico sarebbe stata molto negativa

Ospite al podcast Aria Fritta, Giuseppe Cruciani si è espresso sulla stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Se la prossima partita sarà decisiva per Thiago Motta? Non credo che la prossima partita sia decisiva. Però parto forte chiedendo: ditemi una cosa positiva nella stagione di Thiago Motta. Fino ad ora, ditemi una cosa, in un disastro generale, con due eliminazioni ignominiose, una squadra confusa, non c’è un’idea di squadra. Non so quante formazioni diverse abbia schierato. Non c’è un giocatore migliorato da Thiago Motta. Gli acquisti si stanno rivelando dei bidoni, copyright di Briatore. Quelli che odiano Allegri dicono: bisogna dare il tempo, prima era peggio. Non c’è una sola cosa positiva. Aggiungo: il dialogo con i giocatori è molto labile e discutibile”.

Cruciani: “Koopmeiners peggior acquisto della Juventus”

Inoltre, sulle mosse di mercato bianconere, il giornalista ha aggiunto: "Penso che il peggior acquisto della Juventus sia stato Koopmeiners, per le aspettative. Era atteso come una specie di messia, dopo una stagione finita male per motivi comportamentali e la Supercoppa Europea non giocata. Ma a parte questo era atteso come il salvatore della patria, uno che doveva fare la differenza. Irriconoscibile, qualcuno ha detto che sembrava il cugino del giocatore visto all'Atalanta. Prima ho parlato di Motta, ma la responsabilità è da condividere fra Motta e Giuntoli".