Juve, Capozucca: “Thiago Motta è un predestinato”

Capozzucca ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per l'ex dirigente, i bianconeri dovrebbero proseguire a dargli fiducia

Intervistato per TJ, Stefano Capozzucca ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Dico che quando si da fiducia ad un allenatore, con cui ad inizio stagione vuoi aprire un ciclo, per me è giusto andare avanti. Nel momento in cui abbandoni la pista Allegri, un tecnico che ha vinto tanto nel suo periodo alla Juve, e decidi di puntare su un emergente come Thiago Motta, allora è corretto continuare su quella strada. Lo ribadisco: Thiago Motta è un predestinato. Già da calciatore era un allenatore in campo, aveva una grandissima personalità e all’epoca tutto lasciava presagire ad un futuro in panchina”.

Capozzucca: “Il club deve proteggerlo di più”

L'ex dirigente ha proseguito: "Le critiche ci stanno, ma dal mio punto di vista la società doveva proteggerlo un po' di più. Ha subito certe conferenze stampa, l'ho visto un po' nervoso ma è normale. Non ha ancora l'esperienza di un tecnico di vecchio corso, è arrivato con grande entusiasmo e pensava di aprire un ciclo non subito vincente negli anni. Ne ha ancora due di contratto e mi auguro che possa riuscirci alla Juve, le capacità le ha per vincere".