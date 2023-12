Juve, Criscitiello: “Allegri? Bastava togliergli Nedved e metterci Giuntoli”

Intervenuto sul suo editoriale su Sportitalia, Michele Cristitiello ha scritto: " La Juventus inizia a macinare vittorie . Di corto muso, in extremis, di fortuna o bravura poco importa. Questo è Allegri e piaccia o no ha avuto una grandissima forza di aspettare il suo momento".

"Viene etichettato come un incapace e, spesso, lo è stato - ha continuato -. Prestazioni e risultati sono stati indecenti per una squadra come la Juve. Però gli va dato atto che con grande professionalità ha atteso momenti migliori e ha lavorato senza alzare polveroni o fare cinema. Ha un contratto pesante e lo deve onorare. La squadra ha bisogno di rinforzi ma nessuno gli ha dato una mano in estate".