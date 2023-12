Chirico: “Allegri sta facendo un miracolo. Nella Juve problema attaccanti”

Nel suo pezzo su Il Bianconero, Marcello Chirico ha parlato del cammino sin qui della Juventus alla luce in particolare della vittoria con il Monza. Ecco le sue parole: "Pur con tutti i suoi difetti, Massimiliano Allegri sta facendo un miracolo calcistico. Perché non è un caso se per la terza volta in stagione la Juventus ha riacciuffato, seppur momentaneamente, la vetta della classifica di Serie A, dopo un'altra partita sofferta che ha messo in mostra un calcio brutto, antico e "rischioso" ma comunque ancora efficace e redditizio in termini di punti".