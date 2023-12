Calciomercato, asse Juventus-Manchester: Giuntoli prova il doppio affare

Nelle prossime settimane potrebbe accendersi l'asse Juventus-Manchester United: il ds Giuntoli potrebbe tentare un doppio colpo in entrata

Fare di necessità virtù potrebbe essere il detto più adeguato a descrivere il calciomercato invernale della Juventus . I bianconeri, che da tempo starebbero seguendo l'evolversi della situazione legata all'attaccante Sancho del Manchester United , potrebbero presto tornare alla carica. Ma non sarebbe tutto qui.

Secondo quanto riportato da ESPN, un eventuale viaggio del direttore sportivo Giuntoli in quel di Manchester potrebbe non limitarsi all'acquisto di Sancho. Infatti, il dirigente della Juventus potrebbe far combaciare l'esigenza di rafforzare e rimpolpare il centrocampo, con quella del Manchester United di snellire la rosa dei giocatori meno utilizzati. L'unione delle due cose porterebbe infatti a Van De Beek, centrocampista scarsamente utilizzato da Ten Hag ma che potrebbe fare molto comodo a mister Allegri.