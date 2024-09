Juve, Corsi: “Thiago Motta presuntuoso. Sulla scelta di Fagioli…”

Mario Corsi ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: inoltre, il conduttore avrebbe criticato l'impiego di Nicolò Fagioli

Intervenuto a Tele Radio Stereo, Mario Corsi è ritornato sulla prestazione della Juventus contro la Roma. Ecco le sue parole: “La Juventus del primo tempo era una squadra scarsissima, e pensavo che la Roma potesse vincere. Tutti dicono che Motta è un fenomeno, ma secondo me non lo è. A me non mi piace per la presunzione…ma puoi mettere Fagioli al posto di Douglas Luiz?”.

Corsi sulla Roma

Il conduttore ha commentato anche la prova dei giallorossi: “Ha fatto benino, non ha preso gol. Vedo gente felice per questo, per lo zero a zero. Ci sono tante cose che non capisco, ma sicuramente l’allenatore sistemerà queste cose. Mi è piaciuto Konè, ha corsa, dribbling, impatto…mi sembra buono. Ancora non si capisce che tipo di giocatori sono Soulè e Dovbyk…Non sono contento e convinto di questa Roma, però leggo cose trionfanti”. E sempre parlando di Juventus, attenzione: sta circolando una pesante notizia di calciomercato <<<