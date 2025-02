Juve, prima convocazione con i bianconeri per Petrelli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della prima convocazione di Petrelli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Quella di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, è una giornata che difficilmente si dimenticherà Alessandro Pietrelli. Il centrocampista classe 2003, attualmente in forza alla Next Gen, ha ricevuto la sua prima convocazione in Prima Squadra in occasione del match di questa sera contro l’Empoli, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. È arrivato da poco più di un mese in bianconero, in prestito dalla FeralpiSalò durante la finestra invernale di mercato, ma è sempre sceso in campo con la squadra di Massimo Brambilla”.

Le altre caratteristiche

“Cinque le sue presenze fino a questo momento, condite anche da una rete che è arrivata in occasione della sua prima gara da titolare, in trasferta contro l’AZ Picerno. Prestazioni convincenti quelle del ventiduenne nato a Bologna che gli sono valse la chiamata in Prima Squadra. CHI È ALESSANDRO PIETRELLI Bolognese di origine, è cresciuto nelle Giovanili del Cesena per poi trasferirsi all’età di quindici anni nel club della sua città natale. Nell’estate del 2022 è approdato alla FeralpiSalò con cui ha collezionato 57 presenze tra Serie B e Serie C, 21 delle quali nella stagione attuale, condite da 5 reti e 4 assist. Del suo impatto in bianconero, nella squadra allenata da Massimo Brambilla, ve ne abbiamo già parlato. Ora la chiamata in Prima Squadra, a conferma di come la strada da lui intrapresa sia quella giusta! Congratulazioni, Alessandro!”. Intanto ecco le notizie sulla Juve<<<