Afsar: "Yildiz non è ancora un top player. Su Kostic..."

Sezer Afsar, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Yildiz e del futuro di Kostic.

Sezer Afsar, giornalista turco, ha rilasciato un’intervista a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: “Kenan è un giocatore molto talentuoso, trovo naturale che le sue prestazioni vadano su e giù. È giovane e vuole apprendere il più possibile. Solo 6 gol in 40 partite non sono sufficienti per un giocatore del suo talento. Non è ancora un top player ma nei prossimi 2-3 anni potrebbe diventarlo. Penso che la Juventus sia il posto giusto per lui. Sono sicuro al 100% che otterrà continuità e diventerà un giocatore ancora più importante per la squadra”.

Su Vlahovic

"Non c'è stato alcun contatto tra Vlahović e il Fenerbahçe. Questo lo si può dire chiaramente, anche a dispetto delle indiscrezioni nelle ultime settimane. Se Vlahović vede il Fenerbahçe come un'opzione alla fine della stagione, penso che la dirigenza spingerà per favorire le condizioni. Kostic? Il Fenerbahçe vuole acquistare il giocatore serbo. Sappiamo che anche Kostić vuole restare e ama molto sia il club che la città. Penso che continuerà a indossare questa maglia la prossima stagione".