Juve, i convocati per l’Udinese: Pogba c’è, Kean assente

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista dell'esordio stagionale con l'Udinese.

La Juventus, in vista della prima gara di campionato tra i bianconeri e l'Udinese, ha stilato la lista dei convocati. Nessuna grande sorpresa nelle fila della Vecchia Signora, con l'assenza di Kean e del lungodegente De Sciglio. Pogba è in lista, come i giovani Yildiz e Huijsen.