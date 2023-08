Juventus, i precedenti del match con l’Udinese: la nota

UDINESE-JUVE, I PRECEDENTI TRA LE DUE SQUADRE La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Udinese in Serie A (67), oltre a essere quella che ha segnato di più contro i friulani nella competizione (204 reti). Inoltre, tra le squadre affrontate almeno 40 volte nella competizione, l’Udinese è quella contro cui la Juventus vanta la migliore percentuale di successi: 68%, 67 vittorie su 98 partite (18N, 13P). I bianconeri sono rimasti imbattuti in 14 delle ultime 15 sfide contro l’Udinese in Serie A (12V, 2N). In entrambi gli incontri dello scorso campionato la squadra di Allegri si è imposta con il punteggio di 1-0. Dopo una serie di sei sfide di fila in gol contro la Juventus in Serie A, l’Udinese non ha segnato in tutte le tre più recenti. L’ultimo successo dell’Udinese sulla Juventus nel girone di andata in Serie A risale al 23 agosto 2015 (1-0 a Torino grazie alla rete di Cyril Thereau), da allora 6 vittorie juventine e un pareggio.

Questa sarà solo la quarta volta in Serie A in cui la Juventus - che ha affrontato l’Udinese nella trentottesima giornata dello scorso campionato - giocherà due partite di fila contro la stessa avversaria: Fiorentina nel 1941, SPAL nel 1963 e Sampdoria nel 2013 le altre. I PRECEDENTI IN CASA DEI FRIULANI La Juventus è sia la squadra che ha battuto più volte l’Udinese in trasferta in Serie A (29 successi), sia quella che ha realizzato più gol contro i friulani (93). L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A contro la Juventus (4N, 8P), dopo che aveva vinto le due precedenti. La Juventus ha segnato in tutte le ultime otto trasferte di Serie A contro l’Udinese e non ha mai fatto meglio contro i friulani nel massimo campionato. UDINESE-JUVE, I NUMERI COMPLESSIVI DELLE SFIDE IN SERIE A In Serie A le due squadre si sono affrontate in totale 98 volte: il parziale recita 13 vittorie per i friulani, 18 pareggi e 67 successi per la Juve. Sono 79 i gol incassati e 204 quelli realizzati dai bianconeri di Torino. Per quanto riguarda i match disputati solo a Udine, la Juve ha raccolto i 3 punti 29 volte, al netto di 14 pareggi e sole 6 sconfitte, con 93 reti segnate e 37 concesse".