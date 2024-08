Juve, Conceicao: “Un orgoglio essere qui, voglio vincere titoli”

Le prime parole da giocatore della Juve di Francisco Conceicao: "Spero di fare grandi cose qui, non vedo l'ora di iniziare"

Intervistato da JTV il nuovo giocatore della Juve Conceicao ha detto: “Sono molto felice, penso che il primo giorno sia andato molto bene. Non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni di squadra e spero che succeda il prima possibile, perchè sono ho la convinzione e l’ambizione di poterli aiutare. È un grande orgoglio, perchè sapere che un club come la Juventus è interessato a te e vuole contare su di te chiaramente ti rende orgoglioso. Sono molto felice, voglio aiutare il prima possibile la Juve a raggiungere i proprio obiettivi”.

Juve, le parole di Conceicao

“Mi piace dribblare, mi piace inventare e fare cose diverse – ha detto -. Il dribbling è sicuramente una mia risorsa, così come la velocità, la grinta e la mentalità. Penso che tutte queste caratteristiche hanno suscitato l’interesse della Juve per me e sono molto felice. Spero di fare grandi cose qui alla Juventus, penso di trovarmi in un club in cui l’ambizione è al massimo e dove c’è grandissima volontà di vincere. Voglio vincere titoli con la Juventus perchè è questo quello che chiede il club. In Olanda ho imparata molte cose, che non conoscevo perchè ero giovane, ma orsa sono più maturo e indubbiamente più pronto senza dubbio”.