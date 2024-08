Juve, UFFICIALE Conceicao: il comunicato e le cifre

Francisco Conceicao è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve: il comunicato del club bianconero e le cifre

Dopo le voci, le trattative e le visite mediche, ora è ufficiale: Francisco Conceicao è un nuovo giocatore della Juve. Affare in prestito secco per 7 milioni di euro più 3 di bonus. Ecco il comunicato: “È ufficiale un altro nuovo arrivo nella famiglia bianconera: quello di Francisco Conceição, che arriva a Torino in prestito per una stagione. Non vediamo l’ora di iniziare quest’avventura insieme, Francisco: Bem-vindo!”.

Juve, ufficiale Conceicao

Il portoghese andrà a potenziare le fasce della squadra di Motta, in attesa di capire se i bianconeri riusciranno a convincere o meno il Manchester United a cedere Sancho.